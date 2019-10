PSG : Neymar rate l'OM, et ça le peine

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Blessé avec sa sélection, Neymar rejoint de nouveau l’infirmerie du Paris Saint-Germain.

Cette fois, l’international brésilien est touché à la cuisse gauche, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant environ un mois. L’attaquant parisien pourrait donc manquer six matchs au total, dont la double confrontation contre Bruges en Ligue des Champions et surtout le choc face à l’Olympique de Marseille en championnat. Pour Stéphane Bitton, Neymar a de quoi s’en mordre les doigts, lui qui tenait l’occasion idéale de se réconcilier définitivement avec le public du Parc des Princes en battant le rival.

« Je ne sais plus qui disait cela, la réussite c'est 50 % de talent, 50 % de travail et 50 % de chance... Notre ami Neymar, il en manque cruellement de chance, a estimé le journaliste de France Bleu Paris. Quatre semaines d'indisponibilité au minimum. Cela ne fait les affaires de personne et surtout pas celles du PSG, si dépendant de son Brésilien. Neymar va manquer la double confrontation contre Bruges, et surtout le Clasico du 27 octobre. Et ça, c'est vraiment dommage, ce match était fait pour lui. Mais ce qui interpelle, c'est la répétition de ses blessures. La seule chose, c'est que c'est heureux que ce soit à ce moment de la saison. On va s'en contenter. » En espérant que Neymar en ait fini avec les blessures.