PSG : Neymar qui demande pardon, Daniel Riolo y croit encore

Toujours muet, Neymar ne donne aucune indication au sujet de son avenir. Selon lui, il a fait son job en annonçant à ses dirigeants son désir de ne plus porter le maillot parisien, et laisse désormais les clubs intéressés par sa venue faire le forcing pour se montrer convaincants. C’est loin d’être gagné et le Brésilien le sait très bien. C’est pour cela qu’il n’envenime pas les choses, et doit aussi se préparer à la possibilité de jouer cette saison au PSG. Une stratégie qui a du sens pour Daniel Riolo, pour qui tout est aussi bien géré que possible, afin d’éviter les scandales. Son absence lors des matchs au Parc des Princes en fait partie.

« Neymar, de par son comportement, le fait qu'il ne vienne pas au Parc, il manifeste son envie de partir. Mais il faut qu'il soit remplacé, par exemple par Dybala. Si c'est ça, pour une grande majorité de supporters, c'est 'tu t'en vas !'. S'il devait rester, ça va faire chier une partie des supporters, mais ça ne va pas durer. Car Neymar, pour son bien-être, va être obligé de parler, de s'expliquer et de faire amende honorable. Et les supporters ne sont pas cons, et ils diront 'OK, tu es là, tu es un employé de luxe du club, maintenant, fais nous gagner !' C'est simple », a livré le consultant de RMC, persuadé que Neymar va devoir faire amende honorable. Pas une certitude, sachant que beaucoup d’observateurs annonçaient une prise de parole du Brésilien pour faciliter son départ, ce qu’il n’a jamais fait non plus.