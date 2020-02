PSG : Neymar préservé contre Dortmund, l'idée folle de Dugarry

Dans : PSG.

Encore et toujours incertain en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, Neymar est au centre des débats au sein du Paris Saint-Germain.

Jouera, jouera pas ? Pour l'instant, personne ne peut répondre à cette question. Même si Thomas Tuchel a ouvert la porte à un forfait de son attaquant de 28 ans, pas encore suffisamment remis d’un souci aux côtes, l'optimisme reste quand même présent au sein du PSG. Malgré son absence depuis le 1er février dernier et sa blessure face à Montpellier, l'international brésilien « devrait bien être là à Dortmund mardi », selon L’Equipe. Pour Christophe Dugarry, le PSG ne devrait pas prendre ce risque avec sa star.

« Je comprends ce principe de précaution pour Neymar. Il faut le préserver, le protéger. Il peut faire l’impasse sur les petits matchs face à Dijon ou Amiens… Et même face à Dortmund, le PSG peut se passer de Neymar, au moins sur le match aller. Ils ont largement le potentiel pour faire un résultat sans lui. Après, on attend tous sa participation… Ça fait deux ans qu’il loupe ces huitièmes de finale. Ce serait important qu’il soit là, pour la dynamique du club. C’est le Parisien le plus en forme avec Di Maria. C’est le véritable leader technique de cette équipe. Il y a un PSG sans lui, et un PSG avec lui. Mais je comprends qu’il ne doit y avoir aucune prise de risque. En plus, les Allemands doivent déjà savoir qu’il a un problème aux côtes. Sur les premiers contacts, ils vont bien le charger, il faut faire attention. Soyons malgré tout optimistes, mais il ne faut pas prendre de risque à mon avis… », a lancé, dans Team Duga, le consultant de RMC, qui sait toutefois que Tuchel aura quand même besoin de son facteur X, auteur de 15 buts et de 10 passes décisives en 18 matchs cette saison, pour franchir enfin ce cap des huitièmes de la C1.