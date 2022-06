PSG : Neymar pleurniche et crie au scandale

Dans : PSG.

Actuellement en vacances, Neymar en a profité pour faire part de sa colère concernant ceux qui ne cessent de l'attaquer sur son hygiène de vie que ce soit au PSG ou avec l'équipe du Brésil.

Comme l’ensemble de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar est actuellement parti prendre du repos, et il a bien raison. On a vu récemment la star brésilienne à Miami avec sa fiancée et sa sœur, et à moins d’un mois de la reprise de l’entraînement, prévu le 4 juillet, l’ancien joueur du Barça s’éclate. Cependant, il le sait, tout le monde regarde attentivement son comportement, car l’an dernier, à son retour des vacances, il était apparu hors de forme, ramenant quelques kilos supplémentaires au Camp des Loges. Cela avait valu un déluge de critiques, d’autant plus que Neymar avait ensuite enchaîné avec des nuits très courtes, le joueur du PSG appréciant les jeux en ligne, le poker et les séries diffusées en direct à la télévision brésilienne. Daniel Riolo avait même tapé fort en estimant que Neymar n’était plus un footballeur professionnel. « Neymar ne s’entraîne presque plus, il arrive dans un état pitoyable, à la limite de l’ivresse. C’est comme ça, Neymar est dans un esprit de revanche contre le PSG, il y a une rupture totale avec le club et le vestiaire », avait lancé le journaliste. Des propos qui avaient fait réagir le joueur, mais qu’il ne digère toujours pas.

Neymar réclame le droit de vivre normalement

Même s’il a réussi une bonne fin de saison avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar estime que les critiques sont toujours trop violentes quand elles le concernent. Et ce week-end, alors qu’il fait ce qu’il veut de ses vacances, il a tout de même répondu une nouvelle fois à ceux qui s’attaquent à son rythme de vie, lui qui est actuellement le footballeur le mieux payé du monde. « Je suis perdu... tu ne peux pas fêter l'anniversaire de ta grand-mère, de ton fils, de ta femme et surtout le tien. Être un athlète n'est pas facile, tu ne peux être heureux qu'après la fin de ta carrière, c'est fou », a lancé, sur les réseaux sociaux un Neymar ulcéré par ce qui vient d'arriver à un de ses compatriotes, Lucas Crispim, joueur du club brésilien de Fortaleza. Ce dernier a été mis au placard par son équipepour avoir organisé une fête d'anniversaire au lendemain d'une défaite. L'occasion était trop belle pour l'attaquant du PSG de bondir, même si lui n'a jamais connu cela.

Neymar doit être au top pour le Mondial au Qatar

Même s'il se dit choqué, cela n'empêche cependant pas le numéro 10 du PSG de prendre du bon temps avant la reprise de la saison, laquelle sera particulière puisque l'année se terminera avec le Mondial au Qatar. Une épreuve où Neymar espère évidemment briller avec la Seleçao, et pour cela il lui faudra éviter de revenir début juillet à Paris avec des kilos excédentaires. Nul doute que le staff physique du club de la capitale aura un œil très attentif sur le résultat des tests physiques effectués par Neymar, histoire de ne pas s'ajouter à ceux qui en attendent plus de la part du joueur parisien.