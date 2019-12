PSG : Neymar plan B du Barça, l'info vexante de Noël

Dans : PSG.

Quelques mois après l’échec de son transfert au FC Barcelone, Neymar est toujours cité dans de nombreuses rumeurs. En effet, le club catalan n’aurait pas totalement abandonné sa piste.

Comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne sera probablement pas le principal animateur du mercato hivernal. Le champion d’Espagne a bien dressé un plan de recrutement, mais seulement à moyen terme. L’idée serait d’améliorer et de rajeunir l’effectif dans les prochains mois avec un renfort avec par ligne, précise le quotidien local Sport, qui met évidemment l’accent sur l’attaquant tant recherché. Ce buteur destiné à devenir le successeur de Luis Suarez. Selon nos confrères espagnols, deux profils seraient suivis avec attention, à savoir ceux de Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan) et de Donyell Malen (20 ans, PSV Eindhoven).

Le problème, c’est que les deux cibles possèdent une sacrée cote sur le marché des transferts. L’Argentin coûterait par exemple plus de 100 millions d’euros. A ce prix, le Barça est forcément tenté de revenir sur l’épineux dossier Neymar. Car en interne, on estime que le montant de son transfert diminuera l’été prochain et que les discussions avec le Paris Saint-Germain seront moins complexes pour l’international brésilien, toujours considéré comme un joueur d’avenir et capable de décider du résultat d’un match. Reste à savoir quelles sont les vraies intentions du Parisien qui doit désormais se contenter du statut d'alternative chez les Blaugrana.