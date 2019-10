PSG : Neymar out, il propose une mesure radicale !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Dimanche après-midi, le Brésil affrontait le Nigéria dans un match amical à Singapour. Une rencontre sans aucune importance qui a néanmoins causé beaucoup de tort à la Seleçao et au Paris Saint-Germain puisque Neymar s’est blessé à la cuisse. Lundi soir, le verdict est tombé pour le n°10 du PSG, qui sera absent pour environ un mois. A Paris, on est évidemment déçu et en colère de voir son joueur majeur se blesser dans un match amical n’ayant pas la moindre importance.

Pour Craig Burley, chroniqueur pour le média américain ESPN, ce genre de blessure devrait amener la FIFA à effectuer quelques changements dans le calendrier. Il aimerait notamment que les matchs amicaux internationaux soient tout simplement supprimés afin de limiter les risques de blessures des joueurs, déjà très sollicités par ailleurs. « Pour moi, il faudrait abolir les matchs amicaux internationaux. Ce genre de match ne t’apprends rien. Seuls les matchs officiels de qualification et les compétitions internationales ont une réelle valeur » a commenté le chroniqueur, assez furax après cette blessure évitable de Neymar dans une rencontre sans enjeu. Ce ne sont pas les entraîneurs de clubs qui diront le contraire même si chez les sélectionneurs, on attache une importance notable à ce genre de matchs amicaux qui permettent de réaliser quelques essais…