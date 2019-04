PSG : Neymar ou pas, merci de respecter le Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ancien rival de Neymar lorsque ce dernier jouait au FC Barcelone, et coéquipier du joueur brésilien sous le maillot de la Seleçao, Casemiro participait ce jeudi à Madrid à une opération commerciale. Et forcément, qui dit Brésil et Neymar, dit mercato. Marca a donc demandé au milieu de terrain du Real Madrid s'il pensait sérieusement que Neymar pourrait le rejoindre chez les Merengue lors du prochain mercato. Loin d'être déstabilisé par cette interrogation, Casemiro a remis les pendules à l'heure.

Car pour le compatriote de la star du Paris Saint-Germain, il faut tout de même ne pas trop marcher sur les pieds du PSG avec Neymar. « Un recrutement de Neymar par le Real Madrid ? Il faut demander au président. C’est un très grand joueur. Il faut demander au président et aussi à Neymar. Un joueur de sa qualité est indiscutable dans n’importe quelle équipe. Mais il faut respecter le Paris Saint-Germain », a prévenu le joueur brésilien du Real Madrid, histoire de ne pas mettre son coéquipier en équipe du Brésil en difficulté avec une déclaration intempestive alors les médias espagnols n'attendent évidemment que cela pour remettre de l'huile sur un dossier déjà bouillant. Et le mercato n'ouvre que dans deux mois.