PSG : Neymar ou Mbappé transféré ? Il attend un appel du Paris SG au mercato

Il va y avoir du changement en attaque à Manchester City cet été. Sergio Aguero est toujours le buteur favori de Pep Guardiola, mais derrière lui, ses concurrents commencent à trouver le temps long. Leroy Sané est annoncé proche du Bayern Munich, tandis que c’est au tout de Gabriel Jesus de demander un départ. L’attaquant brésilien ne veut plus être un second couteau chez les Citizens, et se cherche désormais un nouveau point de chute en Europe. A 22 ans, Gabriel Jesus n’a débuté que huit matchs de championnat cette saison, et seulement deux en 2019…

Selon Team Talk, cette future destination pourrait bien être le PSG en cas de départ majeur en attaque, une référence à Neymar mais aussi à Kylian Mbappé, dont le transfert demeure possible vu d’outre-Manche depuis ses déclarations fracassantes aux Trophées UNFP. Mais pour le moment, c’est l’Atlético Madrid qui a en tout cas fait le premier pas, contactant l’entourage de l’international brésilien pour le sonder sur ses réelles envies de départ. De quoi alerter Manchester City, qui n’a pas non plus envie de perdre tout le monde en attaque en un été.