PSG : Neymar ou Mbappé remplacé par Alexis Sanchez au mecato, ils ont osé !

Les tabloïds anglais ne manquent pas d'imagination, mais ce mercredi le Sun fait très fort concernant le mercato du Paris Saint-Germain. En effet, le très populaire quotidien d'outre-Manche affirme sérieusement que les dirigeants du PSG s'activeraient actuellement afin de dénicher un attaquant pour l'été prochain dans le but de remplacer Neymar ou Kylian Mbappé, le Sun étant convaincu que l'une des deux stars du Paris SG va filer lors du marché estival des transferts 2019. Alexis Sanchez, que l'on avait déjà cité proche du PSG ces deux dernières années, ne réussit pas du tout à s'imposer à Manchester United et c'est pour cela qu'il ne dirait pas non à une nouvelle offre du club de la capitale.

Le tabloïd précise que du côté parisien, on pense pouvoir convaincre les responsables mancuniens de céder l'attaquant chilien à bon prix. « Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le PSG veut prendre Alexis l’été prochain. Ce n'est pas un secret, il n'a pas répondu aux attentes de notre club. Il ne rajeunit pas et cela pourrait ne jamais fonctionner pour lui à Manchester United. Il y avait un intérêt du PSG avant que le club ne le signe, mais il a préféré rester en Angleterre à l'époque. Cela a peut-être changé maintenant. Surtout que l’une de leurs stars pourrait bien s’en aller et il n’est pas impossible qu’un accord soit conclu entre Paris et Manchester United », aurait indiqué une source interne à Manchester United à un journaliste du Sun. Why not.