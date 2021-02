PSG : Neymar ne parle pas français, il craint le bug

Dans : PSG.

Malgré le fait qu'il dispute sa quatrième saison sous le maillot parisien, Neymar ne s'exprime pourtant toujours pas en français, et ce pour une raison bien précise.

Arrivé à Paris en 2017 dans le cadre du plus gros transfert de l'histoire du foot, Neymar a connu des hauts et des bas avec le club parisien. Néanmoins, il se sent aujourd'hui épanoui dans sa vie à Paris, et ne cache plus son envie de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022. Malgré tout, l'attaquant ne s'exprime toujours pas en français, et ce en dépit des quatre années passées dans la capitale, ce que certains lui reprochent en affirmant que Neymar ne faisait aucun effort pour mieux s'intégrer. Pour Isabella Pagliari, il y a une raison bien précise pour laquelle le Brésilien n'utilise pas la langue de Molière.

« Le français ? Il ne prend pas de cours, mais je sais qu’il le comprend bien. Je pense que c’est un peu comme avec Zlatan Ibrahimovic, il ne se sent pas à l’aise de le parler mal, de faire des fautes. Neymar sait que s’il parle en français, beaucoup de gens vont faire des blagues. Il sait comment ça marche, il se protège. Il parle un peu français avec des partenaires, mais il ne sent pas assez à l’aise pour faire une interview en français » a expliqué la journaliste brésilienne. Par le passé, on se souvient d'Unai Emery ou Leonardo Jardim, qui ont tous deux été moqués pour leur accent et leur français approximatif. Quoiqu'il en soit, c'est sur le terrain que Neymar s'exprime le mieux, et les supporters parisiens ne lui en tiendront certainement pas rigueur s'il brille face au Barça le 16 février prochain.