PSG : Neymar n'est pas un loser, il ne bougera pas au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

De nouveau blessé à un moment crucial de la saison, Neymar a assisté impuissant à l’échec du Paris Saint-Germain face à Manchester United en Ligue des Champions.

Quitter le PSG après ces deux désillusions européennes ferait évidemment tâche pour le Brésilien, qui ne devrait ainsi pas faire ses valises lors du prochain mercato selon Isabela Pagliari, journaliste brésilienne généralement très bien informée par le clan Neymar, et qui a livré quelques informations sur l’avenir du Parisien dans les colonnes de France Football.

« Il y a un sentiment d’inachevé. Il ne me semble pas possible de le voir quitter le PSG sans réussir une saison complète avec des grosses performances, et, notamment, en allant plus loin en C1. Il souhaite écrire l’histoire du PSG » a expliqué la journaliste brésilienne, intimement persuadée que Neymar va rester au Paris Saint-Germain au-delà de cette saison. A la surprise générale, le n°10 du PSG n’anime d'ailleurs pas tellement la rubrique mercato en cette fin de saison, contrairement à son partenaire Kylian Mbappé, lequel serait la priorité de Zinedine Zidane au Real Madrid.