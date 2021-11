PSG : Neymar, Messi, Mbapé, Pochettino a peur !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain aura ses trois stars offensives pour le match à Saint-Etienne. Mais Mauricio Pochettino a bien du mal à gérer Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Ils sont nombreux les entraîneurs qui rêvent d’avoir chaque jour à l’entraînement des joueurs tels que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, mais pour l’actuel coach du PSG, il n’est pas évident que la présence de ces superstars du football dans son vestiaire soit une bénédiction. Car comme on l’a encore vu à l’Etihad en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a du mal à faire des choix drastiques lorsqu’il s’agit de toucher au trio, jamais l’Argentin n’ayant même envisagé de faire sortir un Leo Messi qui marchait sur le terrain contre Manchester City. Et si Angel Di Maria est bien entré en jeu, cela a été pour remplacer Idrissa Gueye, de quoi alimenter les critiques de ceux qui pensent que Pochettino n’a pas le courage de toucher à ses trois stars. Il est vrai que l’ancien manager de Tottenham a rapidement été mis sous pression par Messi, lequel avait montré de manière spectaculaire qu’il n’avait pas aimé être remplacé contre Lyon au Parc des Princes. Et Mbappé avait également été adepte du genre avec Thomas Tuchel, Neymar étant également un peu agacé de sortir contre Nantes.

Messi, Neymar et Mbappé titulaires à vie au PSG ?

Face à ces critiques récurrentes, Mauricio Pochettino peut compter sur le soutien d’Arsène Wenger, lequel reconnaît qu’il est difficile de remplacer de tels joueurs. « La décision de les sortir du terrain est difficile à prendre car ces joueurs hyperdoués, même en difficulté, peuvent réaliser une action exceptionnelle que personne n’attendait. C’est en cela qu’ils sont difficiles à remplacer », fait remarquer, dans Le Parisien, l’ancien manager d’Arsenal. Il est vrai que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont capables de faire la différence sur un seul geste. Mais cela ne devrait pas empêcher Mauricio Pochettino de savoir faire des choix forts sans avoir à craindre une réaction d'humeur de son trio. A Geoffroy-Guichard, on verra bien ce que l'entraîneur argentin du PSG fera.