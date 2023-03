PSG : Neymar, même Newcastle n'en veut pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si le PSG cherche un point de chute à Neymar cet été, l'opération sera compliquée. Les clubs qui peuvent et qui veulent récupérer le Brésilien ne sont vraiment pas nombreux. Newcastle s'est vu déconseiller de recruter le numéro 10 du Paris SG.

Le PSG se demande bien ce qu’il va pouvoir faire de Neymar cet été. Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar semblent désormais avoir perdu patience avec le joyau piqué au FC Barcelone en 2017 pour 222 millions d’euros tout de même. Sa dernière blessure en date a achevé les derniers espoirs de le voir réaliser une saison pleine et convaincante, alors que le football et le travail invisible n’apparaissent plus comme sa première priorité désormais. De plus, l’annonce effectuée l’an dernier comme quoi la Coupe du monde 2022 serait très probablement la dernière de sa carrière laisse transparaitre une lassitude à tout donner pour rester parmi les meilleurs joueurs du monde.

Chelsea se rétracte, il reste Newcastle

Mais son contrat allant jusqu’en juin 2027 rend quasiment impossible tout départ sans d’énormes efforts de chaque côté. Neymar se sent bien à Paris et n’a pas l’intention de partir, même s’il sait que cela freine clairement le projet de la révolution au PSG, où on aimerait mettre un terme aux salaires gargantuesques de joueurs qui ne portent pas vraiment le projet. La meilleure option de Nasser Al-Khelaïfi sera d’aller trouver directement un point de chute pour son numéro 10. Ce devrait être direction la Premier League, avec des clubs qui ont les moyens de faire des folies. Chelsea était cité régulièrement, mais le club londonien n’a pas esquissé le moindre geste en vue de cet été, et a déjà suffisamment de mal à trouver un collectif digne de ce nom. Le problème ne serait clairement pas financier, mais l’apport de Neymar n’est pas jugé comme prioritaire chez les Blues.

Un autre club de Premier League a été cité : Newcastle. Les Magpies viennent d’être rachetés par l’Arabie Saoudite et sont tout proche du Big Four, même si les derniers résultats sont plus délicats. L’idée de faire venir une star internationale comme figure de proue aurait du sens, surtout que les relations entre les propriétaires et le Qatar ne sont plus aussi tendues que par le passé. Néanmoins, un consultant bien connu en Angleterre, et ancien joueur international révélé notamment à Arsenal, a rendu un verdict impitoyable sur l’achat de Neymar par Newcastle.

Maddison, c'est mieux que Neymar

« Maddison est un joueur de top niveau, dont je suis un grand fan. Je pense que ce serait une signature fantastique pour Newcastle. En tout cas, si vous regardez le projet sur le long terme, pour les quatre ou cinq prochaines saisons, ce serait une signature bien plus intéressante que Neymar et Hazard par exemple », a livré Paul Merson, persuadé que les Magpies ne doivent pas faire l’erreur de céder à l’arrivée d’une star mondiale alors que des joueurs plus modestes mais plus utiles peuvent rejoindre l’équipe l’été prochain. Même si Paul Merson ne décide pas du mercato de Newcastle, c’est une preuve de plus que Neymar ne fait plus rêver en Angleterre, et donc que le PSG aura toutes les peines du monde à s’en défaire dans les prochains mois.