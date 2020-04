PSG : Neymar meilleur que Mbappé, Rothen se mouille

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir Kylian Mbappé et Neymar dans son effectif. Pour Jérôme Rothen, le Brésilien est tout de même au-dessus.

Les supporters du Paris SG ont la chance de voir jouer au sein de leur équipe préférée deux stars mondiales du football que sont Kylian Mbappé et Neymar. Visiblement très proche, la star brésilienne et le champion du monde français ont réalisé de très belles choses sous le maillot du PSG, et la tentation est forcément grande de comparer leur apport direct aux performances du club de capitale. C’est à ce petit jeu que Jérôme Rothen s’est livré sur RMC. Et pour l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il est clair que Neymar est supérieur à Kylian Mbappé, mais également à l’ensemble des joueurs qui ont évolué au PSG depuis la création du club.

Et Jérôme Rothen de livrer son analyse comparative. « Depuis que Neymar et Mbappé sont arrivés au PSG, malheureusement Paris n’a pas passé le cut en Ligue des champions, sauf cette année, mais on ne sait pas si elle se finira. On peut faire un bilan quand même, même si Neymar a totalement raté la deuxième partie de saison dernière. On peut comparer les deux, et très honnêtement Neymar, quand il est sur le terrain et qu’il est bon, ce qui est souvent le cas, le PSG est bon et le PSG gagne. Alors en Ligue 1, on peut dire qu’ils n’ont pas besoin de Neymar, ils sont tellement au-dessus des autres, ils ont tout gagné quasiment. Sur la scène européenne, j’ai eu la chance de commenter souvent les matchs du PSG depuis que Neymar et Mbappé sont là, Neymar en Ligue des champions, dès qu’il est bon, il met l’équipe sur de bons rails. Et cela n’a pas été le cas tout le temps avec Mbappé. Alors Mbappé est plus jeune, n’a pas le même poste, mais il a souvent été décevant sur les gros matchs. Attention, il a de belles stats, ses 37 buts l’an dernier (…) Je suis supporter du PSG depuis que je suis tout petit, j’y ai joué, je regarde toutes les rencontres de Paris, et je n’ai jamais vu jouer un joueur aussi talentueux que Neymar sous les couleurs parisiennes », a confié le consultant et ancien joueur du Paris Saint-Germain.