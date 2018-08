PSG : Neymar, Mbappé, Tuchel prépare une révolution tactique XXL

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvel entraineur parisien, Thomas Tuchel subit pour le moment les évènements à Paris.

Entre un mercato qui tarde à se finaliser, et le retour tardif des Mondialistes, le coach allemand n’a pas pu mettre en place tout ce qu’il voulait. Car selon Le Parisien, l’ancien technicien du Borussia Dortmund a un plan en tête pour une nouvelle organisation de jeu du PSG, et il s’agit d’une véritable révolution. Conscient que Kylian Mbappé était un joueur capable de faire très mal dans l’axe, Tuchel rêve de l’associer à Edinson Cavani dans une attaque en duo. Derrière cette doublette de rêve, on retrouverait alors Neymar en véritable numéro 10 très porté vers l’offensive.

L’organisation serait alors chamboulée pour ne pas déserter totalement les ailes et laisserait ainsi apparaître un 3-5-2 qui revient à la mode dans plusieurs clubs européens. Une tactique qui expliquerait la volonté de recruter un quatrième défenseur central pendant l’été, et donnerait un rôle beaucoup plus offensif aux latéraux. Ce remaniement ferait toutefois des victimes, puisque le PSG perdrait un milieu axial au profil un peu plus offensif, et cela ne laisserait par exemple quasiment plus de place pour un joueur comme Julian Draxler, annoncé comme possible partant dans les derniers jours du marché des transferts.

La compo idéale du PSG en 3-5-2 : Buffon – Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe – Meunier, Verratti, Rabiot, Kurzawa, Neymar – Cavani, Mbappé