PSG : Neymar, Mbappé ? Madrid propose un deal surprise à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ces derniers mois on a beaucoup parlé d'éventuels transferts entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, notamment parce que les Merengue lorgnent ouvertement sur Kylian Mbappé et Neymar Jr. Cependant, ces deux stars sont intransférables lors du prochain mercato et du côté de Florentino Perez et Zinedine Zidane on semble l'avoir compris. Mais le Real Madrid envisage tout de même de faire affaire avec le PSG, les bonnes relations entre Nasser Al-Khelaifi et le président de la Maison Blanche étant à même de faciliter une opération osée.

En effet, le club espagnol a le désir de recruter Marquinhos, devenu un des cadres majeurs du Paris Saint-Germain. Cependant, le défenseur brésilien a encore trois ans de contrat avec le Paris SG et du côté du Qatar on se sait en position de force concernant Marquinhos. Mais, pour essayer de faire pencher la balance, Don Balon affirme ce dimanche que les dirigeants du Real Madrid souhaitent inclure dans un deal Raphael Varane. Le média espagnol indique que si Zinedine Zidane veut conserver le champion du monde, ce dernier a émis le souhait de se lancer un nouveau challenge. De son côté, Sergio Ramos, joueur très écouté au Real Madrid, aurait validé la venue de Marquinhos la saison prochaine. Reste à ficeler tout cela, et ce n'est pas gagné.