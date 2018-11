PSG : Neymar, Mbappé, le message fort de Daniel Alves

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessés tous les deux avec leur sélection il y a une semaine, Neymar et Mbappé sont attendus au coup d’envoi face à Liverpool ce mercredi soir.

C’est le match de la première partie de saison pour le Paris Saint-Germain, qui ne peut pas se permettre un résultat négatif sous peine d’encore remettre à plus tard ses rêves d’aller loin en Ligue des Champions. Les deux talents offensifs parisiens auront donc la pression, alors que leur association est probablement considérée comme l’une des plus prometteuses au monde sur le papier. Un avis partagé par Daniel Alves, persuadé que Kylian Mbappé peut dominer le football mondial prochainement, mais seulement s’il écoute et apprend auprès de Neymar, qui est encore au-dessus de lui à l’heure actuelle.

« Je crois que Neymar et Mbappé ont des profils différents. Mbappé devient un des joueurs historiques du football mais je crois que Neymar a déjà atteint ce niveau. Mbappé est dans ce processus pour arriver là. Mais je crois que si Mbappé est intelligent, ce qu’il est, il ne perdra pas l’opportunité d’apprendre de Neymar. Je le dis parce que Neymar a beaucoup appris de Messi. C’est une chaîne d’apprentissage, une séquence », a confié Daniel Alves à Goal. Une manière de rappeler que, si le PSG a besoin de ses deux stars, les deux joueurs ont également tout intérêt à collaborer et à s’améliorer réciproquement.