PSG : Neymar maltraité par Tuchel, il crie au scandale

Malgré la victoire du PSG face à Reims, Thomas Tuchel n'a pas ménagé son équipe, et s'en est même pris à Neymar, accusé de ne pas avoir respecté la stratégie mise en place.

L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a une communication qui lui est propre et c’est peu dire que parfois Thomas Tuchel ne fait pas dans la dentelle. Dimanche soir, dans les couloirs d’Auguste-Delaune, le technicien du PSG pouvait se contenter de féliciter son équipe pour la victoire face à Reims et basta. Mais non, Tuchel s’est lancé dans un réquisitoire contre ses joueurs à qui il reproche de ne pas avoir été nettement plus efficaces, tandis que Neymar avait un traitement de faveur, son entraîneur affirmant que la star brésilienne n’avait pas respecté les consignes fixées avant la rencontre.

Pour Dave Appadoo, Thomas Tuchel est mauvais dans sa communication et cela commence à faire beaucoup pour le coach du Paris Saint-Germain. « Sur le timing, la forme, j’ai trouvé la sortie de Tuchel virulente, et même maladroite vis-à-vis de Neymar. Neymar a quand même fait un très gros match, on est tous d’accord là-dessus, que ce soit dans son investissement, lui dont on a parfois critiqué, même si c’était moins vrai lors des derniers matchs, son implication défensive ou des choses comme ça. Pour le coup Neymar a été monstrueux sur ce plan, et Tuchel dit : « Il a trop défendu », ça m’a paru incroyable », a lancé le journaliste de France-Football, visiblement choqué de voir Thomas Tuchel montrer une telle agressivité contre sa star.