PSG : Neymar le vire du Barça, Dembélé refuse le chantage !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, Neymar a laissé le soin aux dirigeants du FC Barcelone de régler le souci avec les représentants du PSG. Et la star brésilienne du Paris SG se moque bien de savoir si son désir de revenir au Barça deux ans après être parti sans détour fera des victimes collatérales. Car en incluant Ousmane Dembélé dans un éventuel deal avec le Paris Saint-Germain pour avoir Neymar, le FC Barcelone n'a visiblement pas demandé l'avis de son attaquant. Ce mercredi soir, sur RMC, l'agent de Dembélé a fermement prévenu qu'un départ de ce dernier était juste impossible.

Et pour Moussa Sissoko, représentant d'Ousmane Dembélé, les choses sont claires et nettes. « L’adversité ne nous fait pas peur, Ousmane s’est battu toute sa vie pour arriver là où il est et il continuera à se battre pour arriver à la hauteur de ses ambitions. Beaucoup de gens font la leçon aux joueurs en disant qu’ils ne pensent qu’a l’argent et bien ils ont la preuve que non. Le plus important, ce n’est pas l’aspect financier pour moi mais son bien-être et sa réussite sportive. Le problème ce n’est pas le PSG, la seule chose qui compte, c’est que Ousmane ne veut absolument pas quitter le Barça. Il se sent bien là-bas et conscient de ce qu’il doit faire pour réussir dans ce grand club. Le futur sera beau pour lui au Barça. Tout est, et, sera mis en place pour qu’il réussisse au FC Barcelone. J’invite tout le monde à bien enregistrer cette déclaration et on en reparlera très bientôt », a indiqué l'agent de l'attaquant international tricolore, histoire que le message passe bien de l'autre côté des Pyrénées. C'est fait.