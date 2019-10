PSG : Neymar lâche ses vérités sur le vestiaire de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a visiblement décidé de tourner la page après son été catastrophique en matière de relation avec le Paris Saint-Germain. Alors que la star brésilienne du PSG a clairement tenté de partir pour rejoindre le FC Barcelone, se mettant à dos les supporters parisiens, il admet désormais que le club de la capitale a évolué et qu’il se sent très bien dans le vestiaire parisien. Se confiant dans une vidéo réalisée pour Otro, Neymar Jr affirme croire énormément dans cette nouvelle version du Paris SG et répète tout le plaisir qu’il a d’évoluer au quotidien avec ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé dont il fait un portrait très élogieux.

Et Neymar de dire ses vérités du moment. « Il y a une bonne ambiance. Cette année, il y a plus de gens avec qui il est facile de bavarder et de s'entendre. Les nouveaux sont sympathiques. Ce sont des joueurs concentrés, talentueux. Ça devrait être une bonne année pour Paris. C'est important d'avoir des amis dans une équipe. Tu as des affinités avec deux ou trois joueurs, pas avec tout le monde. Mais pour une bonne ambiance au travail, il faut s'entendre avec tout le monde. Avec Kylian, c'est autre chose. On se parle en anglais et on se débrouille très bien. C’est un jeune heureux, incroyable et gai. Sans parler de son talent incroyable. On s'entend bien sur le terrain et en dehors. Du coup, c'est plus facile pour le jeu, pour l'équipe. Parce qu'on s'entraide beaucoup. Et cela se reflète sur l'équipe », explique Neymar Jr, qui rentre dans le rang et veut désormais prouver sous le maillot du Paris Saint-Germain qu’il n’est pas resté une saison de plus juste pour prendre son chèque en fin de mois.