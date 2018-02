PSG : Neymar gravement blessé à la cheville droite, Paris tremble

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Dans le Classique face à l'Olympique de Marseille, et malgré le succès du PSG, Neymar a vécu une sale soirée sous le maillot du Paris Saint-Germain. S'il a pleinement participé à la victoire de son équipe (3-0) en délivrant un caviar sur le troisième but de Cavani, ce qui lui permet de battre son record de passes décisives sur une saison à 11 journées de la fin de la saison, l'attaquant brésilien est sorti sur blessure et on peut craindre le pire avec une grosse entorse.

Touché à la cheville droite après une vilaine torsion lors d'un duel avec Bouna Sarr, la star du PSG a quitté le terrain en larmes et sur une civière, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pendant les dix dernières minutes de jeu. Sans conséquence au final, mais le plus inquiétant, c'est l'état de santé de Neymar à neuf jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid...