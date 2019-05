PSG : Neymar furieux, coup de tonnerre jusqu'au Qatar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En l'espace d'une semaine, Neymar a pris une double dose de suspensions, d'abord pour son message ravageur sur les réseaux sociaux contre l'arbitre de PSG-Man Utd, puis pour son attitude à l'encontre d'un supporter rennais après la finale de la Coupe de France. Et forcément, en Espagne, on est persuadé que ces deux sanctions, qui concluent une saison durant laquelle la star brésilienne du Paris Saint-Germain n'a guère été à la fête, sont des motifs qui relancent totalement le dossier Neymar au mercato.

Ce samedi, OK Diario est persuadé que si le Real Madrid revient à la charge, alors Neymar Jr pourrait pousser Nasser Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar à le vendre. « Neymar est plus énervé que jamais. Il n'est pas heureux à Paris, il veut donc retourner en Espagne, la situation étant devenu insoutenable pour lui. Ces deux sanctions et la persécution dont il estime être la victime l'incitent à vouloir quitter le PSG cet été. En outre, il a constaté que l’impact de ce qu’il faisait en Ligue 1 était bien moindre que lorsqu’il jouait en Espagne. Il sait qu'il est presque impossible de gagner un ballon d'or au PSG, et il veut partir malgré son père qui dit négocier une prolongation de contrat, une stratégie peu crédible », affirme le média espagnol, qui voit donc Neymar revenir en Liga et plus précisément au Real Madrid dès le mercato estival. Difficile quand même d'y croire.