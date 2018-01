PSG : Neymar forfait, Courbis voit un problème sérieux dans le staff d'Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Forfait pour le choc de la 22e journée entre le PSG et Lyon ce dimanche soir, Neymar pourrait manquer au club de la capitale.

Stratosphérique face à Dijon il y a quelques jours (8-0), l’international brésilien ressent une gêne à l’adducteur qui le prive de cette rencontre face à l’OL. Sur RMC, Rolland Courbis a émis un énorme doute sur la gestion de la star brésilienne par Unai Emery. L’ancien coach du MHSC ne comprend pas que Neymar n’ait pas été remplacé face au DFCO alors qu’il s’était fait mal à l’adducteur, et que le PSG menait déjà largement au score. Et tout cela à un mois du choc face au Real Madrid…

« Je trouve bizarre la gestion de Neymar par le club. On l’a vu se toucher l’adducteur contre Dijon, on pensait qu’il allait sortir et il est resté jusqu’à la fin. Le staff médical parle-t-il avec Emery ? Si dans le dernier quart d’heure contre Dijon il se fait vraiment mal à la cuisse, il y aurait eu un débat. On a l’impression que c’est interdit de le sortir. Et j’espère que cette blessure existe vraiment… » a lâché l’ex-coach du Stade Rennais. Reste désormais à savoir si ce petit bobo sera un mauvais souvenir d’ici quelques jours. Visiblement, Neymar devrait être sur pied pour les prochaines échéances du PSG.