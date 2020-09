PSG : Neymar fait trembler tout Paris

Dans : PSG.

Auteur d'un gros match avec le Paris Saint-Germain contre Reims, avec quelques gestes de gala, Neymar préoccupe le PSG comme l'a avoué Thomas Tuchel.

De retour de suspension, Neymar a montré dimanche soir à Delaune qu’il y avait un PSG avec lui, et un PSG sans lui. Le Brésilien a évidemment fait quelques petits numéros pour régaler ses fans, et agacer les autres, mais encore une fois il s’est montré omniprésent sur le terrain. Et peut-être même un peu trop selon Thomas Tuchel, qui après la rencontre se plaignait du fait que son joueur n’avait pas réellement suivi les consignes. « Ney en a trop fait défensivement, notamment en première mi-temps. Je veux qu'il joue comme un numéro 10 mais il a joué comme un 8, 6 et 10 », expliquait l’entraîneur du Paris Saint-Germain, avant d’avouer que Neymar avait quand même réalisé un excellent match. Et ce n’est pas vraiment le sujet qui fait trembler Thomas Tuchel, pas plus que la légère blessure ressentie par l’attaquant brésilien, un souci à priori musculaire.

Non, ce qui fait trembler l’entraîneur du PSG, et ses dirigeants, au sujet de Neymar, c’est bien évidemment le passage du joueur devant la commission de discipline de la LFP mercredi soir suite au match contre l’OM. Accusé de propos homophobes, Neymar pourrait prendre jusqu’à 10 matchs de suspension, et forcément du côté du Paris Saint-Germain on commence à sérieusement flipper. « Ce qui m'inquiète le plus, en fait, concernant Neymar, c'est son passage devant la commission de discipline », a avoué Thomas Tuchel, conscient que le PSG devra peut-être se passer de son joueur pendant de longues semaines en Ligue 1 si les faits sont avérés. Et sur ce que l'on a vu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a clairement besoin de Neymar pour trouver des solutions, le PSG est dont légitime à paniquer.