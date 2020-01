PSG : Neymar et Paris, le Barça pris de panique ?

Dans : PSG.

Les rumeurs de la possible prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain plongent le FC Barcelone dans l'angoisse. Car le Barça craint que le Brésilien accepte de rester en France.

Pendant longtemps le FC Barcelone a pris le Paris Saint-Germain de haut au mercato, l’effet remontada ayant contribué à cela. Mais avec le dossier Neymar, Nasser Al-Khelaifi a montré qu’il avait retenu certaines leçons, et cela même si les dirigeants catalans pensent toujours qu’ils sont capables de faire revenir la star brésilienne au Camp Nou. Cependant, après le feuilleton du mercato 2019, cela commence à gamberger du côté de Josep Maria Bartomeu. Et les derniers échos en provenance du club de la capitale peuvent faire croire qu’un échec est encore possible l’été prochain pour les Blaugranas dans le dossier Neymar. Car si ce dernier veut prendre son temps avant d’accepter la prolongation transmise par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, le Barça estime désormais sérieusement que le PSG va réussir à conserver son attaquant.

Neymar négocie avec Paris, le Barça tremble

Pour Don Balon, le simple fait de savoir que Neymar n’a pas refusé de négocier avec l’Emir du Qatar est source d’une grosse angoisse au FC Barcelone. Car bien évidemment si la star prolonge au Paris Saint-Germain, alors il ne sera plus jamais question de le faire revenir. C’est pourtant cette hypothèse qui fait toujours saliver le président catalan, lequel n’a toujours pas digéré le départ de Neymar au mercato 2017. Mais cette fois, Paris semble en position de force, ce qui évidemment marque un gros tournant dans ce dossier.