PSG ‍: Neymar et Messi ont pourri la vie d'Ekitike

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une excellente saison avec l’Eintracht Francfort, l’ancien Parisien Hugo Ekitike s’est exprimé sur son année passée à côtoyer Neymar et Messi. Une période qui ne lui a pas laissé de très bons souvenirs.

A l’été 2022, Hugo Ekitike quitte le Stade de Reims pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Une opération qui laisse planer le doute sur l’intérêt sportif d’un tel choix pour un joueur en pleine progression. Finalement, au bout d’une saison, il perd totalement sa place dans le groupe et passe la première moitié de l’exercice 2023-2024 hors du groupe. Prêté à l’Eintracht Francfort puis transféré définitivement l’été dernier, Ekitike a largement retrouvé ses sensations et a déjà inscrit 18 buts et délivré six passes décisives cette saison. En pleine bourre, il attire plus logiquement la presse. Dans un long entretien accordé à L’Equipe, il revient sur son passage délicat au PSG et adresse un tacle à Neymar et Lionel Messi, dont il affirme clairement qu'ils ont contribué à son échec brutal à Paris.

« J’aurais pu faire mieux »

Le PSG est terrifiant, ce président est choqué https://t.co/BsByZDFirq — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

Pour le jeune attaquant que le PSG était allé chercher au Stade de Reims, les deux stars du Paris Saint-Germain ont provoqué sa mise au placard, car l'entraîneur parisien n'avait pas vraiment le choix concernant le fait que Neymar et Lionel Messi soient titulaires. « J'ai toujours senti que j'avais le niveau. Mais il y avait un contexte. J'arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir... tu ne peux pas. Ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi, t'es derrière, tu essayes de gratter du temps (...) Je ne vais jamais dire que j'ai tout bien fait. J'aurais pu faire mieux, c'est la vérité, mais on ne m'a pas aidé à ce que je fasse mieux. On ne m'a pas donné de la confiance. Même pendant les entraînements, même à travers des discussions... On n'a jamais vraiment pris le temps de discuter avec moi pour pouvoir m'aider (...) Même en match, il fallait réfléchir à ma manière de me déplacer pour ne pas gêner tel ou tel joueur pour que l'équipe fonctionne », a expliqué Hugo Ekitike qui ne garde pas un très bon souvenir de son court passage au Paris Saint-Germain.