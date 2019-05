PSG : Neymar et Mbappé vont rester, Tuchel ne le garantit pas !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain aura un seul et unique objectif : renforcer quantitativement et qualitativement son groupe.

Pour arriver à ses fins, le club de la capitale compte bien sortir son chéquier. Mais sachant que son porte-monnaie n’est pas infini, à cause du fair-play financier de l’UEFA, le PSG sera obligé de vendre certains de ses joueurs pour pouvoir recruter. Plusieurs éléments disposent d’un bon de sortie. En attaque, seul l’avenir d’Edinson Cavani semble incertain. Quid de Kylian Mbappé et de Neymar ? Avec leurs dernières sorties médiatiques, allant un peu contre l'institution francilienne, tout reste possible, même si les deux stars ne semblent pas sur le départ. Ce que Thomas Tuchel confirme.

« Neymar et Mbappé vont rester au PSG ? Nous sommes dans le football. Je dis oui maintenant, si vous demandez à l’entraîneur. C’est ce que je veux. Mais dans le foot, tout peut arriver. Je suis attentif, je ne suis pas naïf. Si je dis oui ici, lors de cette conférence de presse... Le mercato est fou et beaucoup de clubs veulent faire des transferts. En tant que coach, je veux que les deux soient ici. Si ce n’est pas comme ça, on trouvera des solutions », a expliqué, devant les médias, l’entraîneur allemand, qui n’arrive donc pas à rester serein par rapport aux différents intérêts du Real Madrid...