PSG : Neymar et Mbappé au Real avec Pogba, The Sun en plein délire !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, le Real Madrid a officialisé le retour de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur. Une grande nouvelle pour les supporters madrilènes, mais également pour Florentino Pérez. Et pour cause, le président du club champion d’Europe en titre tient plus que tout au technicien français, et son retour constitue une véritable victoire pour lui. Néanmoins si Zizou a accepté de revenir, c’est qu’il a sans doute obtenu des garanties sur le prochain mercato du Real Madrid, avec une enveloppe entre 350 et 500 ME selon les médias.

Le mercato du Real, un sujet particulièrement inspirant pour les journalistes de The Sun. En effet, le média britannique a provoqué l’hilarité de ses lecteurs en dévoilant ce que pourrait être le onze de départ type du club espagnol après le mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on se croirait dans un jeu vidéo puisque The Sun mise sur des arrivées au Real cet été de David De Gea, Ngolo Kanté, Paul Pogba, Christian Eriksen, Eden Hazard, Kylian Mbappé et Neymar. Rien que ça. Autant dire que si Zinedine Zidane apprécierait sans doute le renfort des sept joueurs précédemment cités, ce mercato apparait comme impossible. Et tant mieux pour le PSG, qui se remettrait difficilement des départs de ses deux stars…