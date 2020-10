PSG : Neymar et les autres obligés de se coucher tôt, Paris adore !

Dans : PSG.

Crise du covid oblige, les bars et les restaurants parisiens sont fermés. Les joueurs du PSG ne sont pas tentés et c'est tant mieux.

Les tentations nocturnes sont grandes dans la capitale pour les footballeurs du Paris Saint-Germain, et pas qu’eux puisqu’on sait que des joueurs viennent parfois de plus loin, et même de l’étranger pour profiter des soirées à Paris. Mais avec le couvre-feu imposé par le gouvernement afin de tenter de juguler l’épidémie de coronavirus, les idées se réduisent, l’ensemble des bars, restaurants et boites de nuit étant fermés de bonne heure, ou même totalement. Du côté du PSG, on sait que les joueurs sont désormais très attentifs aux problèmes du coronavirus, et qu’il n’y a donc rien à craindre concernant le respect des lois. Et sur le plan sportif, on ne voit évidemment que des avantages à ce que Neymar et ses coéquipiers restent tranquillement à la maison.

Pour Alexandre Marles, qui a été le patron de la cellule performance du PSG, il est clair que cette situation est plutôt idéale, même s’il peut aussi y avoir des changements négatifs. « Le couvre-feu va jouer sur plusieurs aspects. Cela peut avoir un impact négatif au niveau psychologique, car les joueurs ont besoin de se côtoyer en dehors du terrain. C’est le cas pour les célibataires, mais aussi pour d’autres qui vont passer toutes les soirées en famille et qui n’en ont pas l’habitude. Sur le plan physique, en revanche, c’est un avantage, car certains ne mangent jamais chez eux le soir. Ce sera plus calme et relaxant. Et même si on se fait livrer à manger, on fait plus attention qu’au restaurant où l’on peut boire ou manger davantage sans même s’en rendre compte, du fait de la convivialité », prévient, dans Le Parisien, celui qui avait quitté le PSG pour l’OL et qui gérait notamment les problèmes nutritionnels des footballeurs.