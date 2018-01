PSG : Neymar et le PSG remplissent les caisses de l'Equipe

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre les supporters du Paris Saint-Germain et L'Equipe, ce n'est pas le grand amour depuis bien longtemps, les fans du PSG étant furieux de constater que le quotidien sportif et sa chaîne télé n'étaient pas vraiment tendres avec le club de la capitale. Alors que ce ton incisif de L'Equipe provoque même des polémiques au sein des médias entre différentes journalistes et consultants, le patron du quotidien avoue que le Paris Saint-Germain est un sujet qui fait énormément vendre.

Ainsi, en 2017, le PSG a tout raflé. « Toutes nos meilleurs ventes de 2017 ont été liées au PSG. Cependant, pour ne pas lasser les lecteurs nous allons multiplier les unes régionales, car je comprends que ce soit irritant d’avoir un PSG-Caen à la Une quand on vit à Marseille, explique Cyril Linette, ancien de Canal+ et désormais patron de L’Equipe. Et ce dernier de préciser qu'il ne tenait pas compte de Twitter et Facebook pour faire ses choix éditoriaux. Ce n'est pas aux réseaux sociaux de faire la Une, car il s'agit de prendre du recul dans l'instant. » Autrement dit, les supporters mécontents du PSG peuvent continuer de l'être, cela ne changera rien. Du moins pour l'instant.