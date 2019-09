PSG : Neymar est resté, Paris s’estime prêt à remporter la C1

Dans : PSG, Ligue des Champions.

A l’image de l’entraîneur Thomas Tuchel, Thiago Silva s’est clairement mouillé dans le dossier Neymar.

Pour le défenseur central, le départ de son compatriote brésilien aurait fait du mal au Paris Saint-Germain. Difficile de lui donner tort après la grosse performance de l’attaquant, buteur et passeur décisif en amical contre la Colombie (2-2) après trois mois d’absence. Du coup le capitaine parisien se réjouit de l’échec du transfert de Neymar au FC Barcelone. Et ose de nouveau afficher les ambitions du PSG dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« On est content de le garder au club, notre objectif est très élevé et tout le monde le connaît, c'est la Ligue des Champions. Mais sans se mettre la pression. Il est clair pour tout le monde qu'on ne peut rêver qu'avec de grands joueurs. Si on n'avait pas Neymar, ce serait une très grosse perte, a confié Thiago Silva en zone mixte. Dieu merci, il est resté. Après trois mois sans jouer, il a démontré qu'il était un grand joueur et qu'il était important. Je pense que le match d'aujourd'hui le rend plus fort pour mardi (contre le Pérou), et aussi pour le PSG. » C’est sans doute avec ce genre de prestations que Neymar espère reconquérir le public du Parc des Princes encore remonté.