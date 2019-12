PSG : Neymar est malchanceux à Paris, la roue va tourner

Dans : PSG.

Depuis son arrivée à Paris en juillet 2017, Neymar a été miné par les blessures, lesquelles lui ont empêché de défendre les couleurs du PSG dans les moments cruciaux de Ligue des Champions.

Cette saison, le Paris Saint-Germain espère qu’il pourra compter sur sa star brésilienne en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Et pour cause, la présence du n°10 parisien peut changer beaucoup de choses, et les joueurs en ont totalement conscience à l’image de Marco Verratti. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’international italien a indiqué qu’il priait pour voir Neymar au top de sa forme pour aider le PSG en Ligue des Champions. Le natif de Pescara s’est également exprimé au sujet des deux autres attaquants stars de Paris, à savoir Mbappé et Icardi.

« Neymar ? Ces deux dernières années, il n’a pas eu de chance. Il s’est blessé et a manqué des moments cruciaux. Il a le talent et la personnalité pour faire la différence dans les grands matches. Il retrouve le rythme, j’espère qu’il sera au top en février. Je le vois heureux ici. Au fond, il lui suffit d’un ballon. Icardi, c’est un joueur qui a marqué plus de 100 buts en Serie A, qui a été le leader de l’Inter à son âge même dans les moments difficiles, est bien sûr une grande aide. Il s’est intégré très vite. Mbappé ? Il a les idées claires. Nous l’avons vu grandir de manière incroyable jour après jour. Il a la bonne mentalité pour s’imposer au sommet sans se perdre » a expliqué le milieu de terrain du PSG, qui espère que tout ce beau monde sera affûté pour enfin faire passer un cap au champion de France en titre sur la scène européenne.