PSG : Neymar est magique, pas Mbappé selon Pochettino

Par Alexis Rose

Coach du Paris Saint-Germain entre janvier 2021 et juillet 2022, Mauricio Pochettino a eu la chance d'entraîner Kylian Mbappé et Neymar. Mais alors lequel des deux a sa préférence ? Pas sûr que sa réponse plaise au joueur français.

Entraîner le PSG est désormais réservé aux meilleurs coachs du monde, même si Christophe Galtier, l’actuel entraîneur du club de la capitale française, ne fait pas vraiment partie de cette caste-là pour le moment. Il faut dire que diriger un effectif rempli de stars, comme Messi, Marquinhos, Neymar ou Mbappé n’est pas donné à tout le monde. Sauf que pour l’instant, aucun coach n’a réussi à tirer le maximum de son groupe en allant au bout de la Ligue des Champions. Pourtant, des joueurs comme Mbappé et Neymar ont donné leur maximum sur le terrain. Ce que Mauricio Pochettino ne pourra pas contredire, lui l’ancien coach du PSG. Six mois après son départ de Paris, l’ancien manager de Tottenham a évoqué les cas de Mbappé et de Neymar, bien différents selon lui.

« Neymar, c'est la magie »

« Mbappé, c'est l'efficacité, la capacité physique à courir dans l'espace. Neymar, c'est la magie, le charisme, cette joie dont il a besoin en tant que Brésilien pour exprimer tout son talent », a balancé Pochettino dans les colonnes du journal espagnol AS. S’il penche donc en faveur de l’attaquant brésilien, l’Argentin a pourtant plus pu compter sur les talents de Mbappé pour remplir son palmarès. Alors que Neymar n’a pas toujours été au rendez-vous la saison passée, le champion du monde français a, lui, vécu sa meilleure saison en termes de statistiques, avec notamment le statut de meilleur joueur de la Ligue 1. Dans un registre propre à lui, avec moins de flamboyances techniques que Neymar, mais avec plus d’efficacité. Quoi qu’il en soit, ce duo accolé à Messi va continuer de faire le bonheur du PSG, qui cherchera à gagner enfin la Ligue des Champions en 2023.