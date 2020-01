PSG : Neymar est intransférable, Al-Khelaïfi a tout bon !

Dans : PSG.

L’été dernier, le mercato du Paris Saint-Germain a grandement été agité par les envies de départ de Neymar, lequel figurait dans le viseur du FC Barcelone.

Durant plusieurs semaines, le club catalan pensait pouvoir accueillir Neymar mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont été inflexibles dans ce dossier, refusant de brader leur maestro brésilien. Bien leur en a pris car depuis la fin de l’année 2019, le numéro dix du PSG et de la sélection auriverde est très performant sur le terrain, en plus de dégager une attitude de leader. Pour l’ancien parisien Javier Pastore, la gestion de la direction francilienne a été absolument parfaite dans ce dossier pourtant très délicat à appréhender.

« Neymar, c’est une image de marque, un joueur que l’on apprécie parce qu’il est différent. Il plaît forcément à tous les clubs. C’est normal que le PSG ne le laisse pas partir après l’opération réalisée pour le faire venir. Ils connaissent sa valeur. Il est capable de mener le PSG au sommet » a assuré Javier Pastore sur l’antenne de TF1. Le club de la capitale récolte aujourd’hui les fruits de sa bonne gestion de l’été dernier puisque désormais, Neymar ne serait pas opposé à l’idée de prolonger son contrat à Paris, en cas de beau parcours en Ligue des Champions. Comme quoi, tout va très vite dans le football. Encore plus lorsque cela concerne le mercato d’un joueur aussi médiatique et imprévisible que Neymar.