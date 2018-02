PSG : Neymar est apte et s'entraîne avant PSG-OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Victime d'un syndrome viral, à priori une gastro, Neymar était absent de l'entraînement vendredi avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Mais la star brésilienne du PSG a visiblement rapidement récupéré de son petit souci, puisque ce samedi Neymar était bel et bien présent au camp des Loges pour l'entraînement collectif, et il était visiblement en pleine possession de ses moyens physiques. Une bonne nouvelle pour Unai Emery et pour les supporters parisiens.

La seule petite ombre du jour concernait Marco Verratti, lequel a lui continué de travailler avec un kiné du PSG, comme cela avait déjà été le cas vendredi. Le milieu de terrain italien est donc toujours incertain pour la réception de l'OM dimanche soir au Parc des Princes. Une décision devrait être annoncée par le Paris SG d'ici la fin de la journée.