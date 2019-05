PSG : Neymar envoie Dani Alves pour tuer les rumeurs

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Tandis que la presse brésilienne conseille à Neymar de quitter le Paris Saint-Germain afin de rejoindre le Real Madrid, et que du côté espagnol on veut toujours croire que les Merengue peuvent fait signer la star du PSG, Dani Alves a climatisé l'ambiance. S'exprimant en marge du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, où il était tout comme Neymar et Adrien Rabiot, le joueur brésilien a rappelé que son compatriote ne pouvait pas faire n'importe quoi lors du mercato.

Et surtout Dani Alves ne croit pas à un départ de Neymar du Paris SG. « Neymar a un contrat avec le PSG et je pense qu’il veut le respecter. À chaque fois que l’été arrive il faut parler de prétendants, d’avenir. Mais nous vivons dans le présent et notre présent est le Paris Saint-Germain. Est-ce que je le vois signer au Real Madrid ? Seul lui peut répondre à la question de ce qu’il va faire. M’a-t-il dit qu’il allait au Real Madrid ? Non, non, non. D’abord parce qu’il a un défi important avec le PSG. Je ne sais pas ce qu’il fera. Mais il a un contrat avec le Paris SG et il faut le respecter », a rappelé le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain. Affaire classée donc...ou pas.