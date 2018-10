PSG : Neymar en vacances, Dave Appadoo crie au scandale

Dans : PSG, Ligue des Champions, Europa League.

Pendant que ses coéquipiers du PSG jouaient samedi contre Amiens, avec la réussite que l'on sait, Neymar était lui au Portugal, la star brésilienne ayant eu droit à quelques jours de repos accordés par Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand semble généreux avec ses joueurs, puisque les non-internationaux avaient eux eu droit à une semaine de congés. Mais concernant Neymar, Dave Appadoo estime que trop c'est trop et que le Paris Saint-Germain n'a pas une attitude très sérieuse avec l'ancien joueur du Barça.

« Je suis surpris, on est quand même tôt dans la saison. Neymar n’est pas allé jouer avec le Brésil en Amérique du Sud, il était en Arabie Saoudite. Les autres joueurs ont fait l’effort de revenir. Cavani qu’est-ce qui fait que lui soit revenu ? Attention, Neymar n’outrepasse pas ses droits, puisqu'il a été autorisé à prendre ses jours de repos, mais je suis étonné qu’on lui accorde cela. D’ailleurs Gigi Buffon l’a reconnu au CFC, il n’a jamais vu cela de sa carrière (...) Moi cela me pose question et il a intérêt à être bon contre Naples. Neymar a 26 ans et je pose la question, à cet âge Messi, Zidane et Cristiano Ronaldo prenaient-ils des vacances en pleine saison ? », s'est interrogé le journaliste de la chaîne L'Equipe.