PSG : Neymar-Emery, une polémique venue du Brésil débarque

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu'il connaît actuellement une deuxième période de crise au Paris Saint-Germain, Neymar n'hésiterait pas à remettre en cause le travail d'Unai Emery, et notamment par rapport aux séances vidéo.

Tout n’est pas rose dans la vie de Neymar à Paris. S'il réalise de très bons débuts sous le maillot francilien, sachant qu'il a déjà marqué sept buts et délivré cinq passes décisives depuis son arrivée estivale en Ligue 1, l'attaquant brésilien connaît quelques difficultés. Suite à l'affaire du penaltygate avec Cavani qui l'a secoué pendant plusieurs jours après la victoire contre l'OL en septembre (2-0), Neymar a montré son pire visage face à l'OM dimanche dernier en étant expulsé pour un mauvais geste sur Ocampos (2-2). Mais ce n'est pas tout pour cette période noire, puisque l'ancien joueur du Barça ne s’éclaterait pas sous les ordres d'Unai Emery...

Selon UOL, Neymar reproche à son entraîneur de trop fréquentes et de trop longues analyses vidéo. Pas fan de ce travail vidéo quotidien, qui dure généralement 30 minutes, alors qu'Emery en raffole, l'Auriverde critiquerait donc ouvertement la méthode de son coach auprès de ses coéquipiers parisiens. Et pourtant, Emery fait cela pour le bien de Neymar puisque le technicien basque utilise la vidéo pour « aider son numéro 10 à se fondre davantage dans le collectif ». Un premier coup de froid entre les deux hommes forts du PSG, qui va donc devoir laver son linge sale en famille pour ne pas froisser sa star, recrutée pour 222 ME lors du dernier mercato estival...