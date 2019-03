PSG : Neymar dans de sales draps, le fisc espagnol débarque !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté de l'Espagne, on ne rigole pas avec le fisc, et des stars comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi l'ont compris, les deux footballeurs étant contraints de payer de lourdes amendes afin de négocier une peine de prison qui ne soit pas coercitive. Et ce lundi, le très sérieux El Mundo annonce qu'une enquête a été ouverte de l'autre côté des Pyrénées afin de savoir si Neymar, le PSG et le FC Barcelone avaient payé ce qu'ils devaient aux impôts espagnols lors du transfert de la star brésilienne au mercato 2017. Car ayant vécu précisément 183 jours en Espagne, Neymar Jr doit déclarer la totalité de ses émoluments dans ce pays.

Le fisc espagnol veut notamment savoir ce qu'il en est du contentieux entre le FC Barcelone et Neymar, suite à la prime dont le club avait versé la première partie au joueur brésilien en 2016, et dont il a refusé de payer la seconde en 2017. Autre demande des fins limiers des impôts : la totalité du contrat entre Neymar et le Paris Saint-Germain, le PSG n'ayant transmis que l'accord global, sans donner les détails, ce qui forcément agace de l'autre côté des Pyrénées. El Mundo affirme que les relations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont toujours aussi exécrables et que ce dossier pourrait permettre aux deux clubs de se porter encore quelques coups.