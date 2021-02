PSG : Neymar contre le Barça, c'est limite vexant !

Dans : PSG.

Forfait lors du match aller au Camp Nou, Neymar n'est pas certain d'être revenu pour le retour entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes.

Depuis l’annonce de son forfait contre le FC Barcelone, suite à sa blessure aux adducteurs, Neymar était au coeur de toutes les préoccupation, et même des critiques, chez les supporters. Mais après la prestation XXL de Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à Lionel Messi et aux joueurs du Barça, l’urgence d’un retour de Neymar pour la rencontre retour le mardi 10 mars à Paris est soudainement moins grande. Sans vraiment dire que la formation de Mauricio Pochettino est plus forte quand le duo Neymar-Mbappé n’est pas associé, certains estiment tout de même que la star brésilienne est un aimant parfois trop puissant pour ses coéquipiers, et qu’en son absence, le PSG redevient une véritable équipe. Une théorie qui a pris du volume du côté du Camp Nou, où même s’il a été le héros du triomphe parisien, Kylian Mbappé n’a pas tiré la couverture à lui sur le terrain.

Alors, plutôt que de faire le forcing pour remettre Neymar en état de jouer contre son ancien club quitte à prendre des risques, ce que le Paris Saint-Germain a parfois fait dans le passé, le staff médical est désormais décidé à prendre son temps. « Le Brésilien prend son temps pour revenir à 100 % et son retour sur les terrains du camp des Loges n’est pas at- tendu avant la semaine du 3 mars. Il aurait toujours une chance de participer au match retour des 8es de finale de Ligue des champions face à Barcelone au Parc des Princes. Mais le PSG ne prendra aucun risque avec sa star », prévient ce samedi Le Parisien. Il est vrai que si le champion de France passe ce tour, la saison sera encore longue et Mauricio Pochettino aura besoin de la totalité de son effectif, la lutte en Ligue 1 imposant au coach argentin de ne pas vraiment faire tourner son équipe.