PSG : Neymar choqué par les critiques sur son hygiène de vie

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours critiqué par rapport à son hygiène de vie du côté du Paris Saint-Germain, Neymar a une nouvelle fois réglé ses comptes sur les réseaux sociaux, dans une story sur Instagram.

Neymar cherche un peu le bâton pour se faire battre. Blessé à une cheville depuis la fin du mois de novembre, et sa sortie sur civière contre l’ASSE, l'international brésilien a profité de son absence des terrains pour se ressourcer au Brésil. Autour du Nouvel An, le joueur de 29 ans a par exemple enchaîné les soirées avec ses amis ou quelques stars locales… Ce qui a eu le don d’agacer certains suiveurs du club parisien, qui n’ont pas hésité à remettre une nouvelle fois en cause le professionnalisme de Neymar. Face aux critiques, l’attaquant du PSG a répondu par des actes sur les réseaux sociaux. En effet, dans une story postée sur Instagram, le Brésilien s’est affiché en pleine séance de récupération avec un masque à oxygène dans une chambre hyperbare. En dessous de cette photo, il n’a pas hésité à poser un commentaire bien salé : « C'est bien de ne pas être professionnel et de ne pas prendre soin de soi, n'est-ce pas ? Pour avoir raison la nuit, il faut d'abord prendre soin de soi ».

Neymar répond à Rothen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Un joli tacle envoyé en direction de tous les consultants qui l’ont critiqué ces derniers jours, et notamment Jérôme Rothen. « Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50 % des matchs depuis le début de saison et qui a, par rapport aux autres années. Il est moins performant. Il prend de l’âge, il prend des kilos en s’arrêtant, il n’a pas l’hygiène de vie adéquate. Quand tu as passé les 30 ans, la récupération se passe moins bien qu’à 25 ans et quand tu fais des conneries, tu es rattrapé par tout cela », avait balancé le consultant de RMC, quand il a appris que Neymar avait eu droit à une semaine de vacances en plus au Brésil en ce début d’année 2022, avec l’aval de la direction du PSG. Quoi qu’il en soit, Neymar sera désormais attendu au tournant sur le terrain, et notamment lors du huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Un choc lors duquel il devrait logiquement être de retour après de longues semaines d'indisponibilité…