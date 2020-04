PSG : Neymar, c’est toute ma jeunesse, l’étrange aveu de Mbappé

Dans : PSG.

Transférés conjointement pour des sommes records durant l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont souvent comparés au sein du Paris Saint-Germain.

Pourtant, les deux joueurs les plus chers de l’histoire du football, Neymar ayant été transféré pour 222 millions d’euros du Barça au PSG et Mbappé ayant coûté 180 ME à Paris en provenance de Monaco, sont de grands amis. Ensemble sous le maillot du club de la capitale française depuis trois saisons, le Brésilien et le Français n’ont pas encore rempli leur objectif prioritaire, qui est de ramener la Ligue des Champions au Parc des Princes. Si cela est un fait concret, les deux attaquants ont quand même marqué de leur empreinte l’histoire récente de Paris. Buteur ou passeur à chacune de leurs sorties ou presque, Neymar et Mbappé régalent en tout cas le public parisien, qui n’hésite d’ailleurs pas à les comparer. Si pour de nombreux suiveurs du PSG, Mbappé est aujourd’hui plus important que Neymar, le champion du monde français, lui, estime que le meneur de jeu de 28 ans est toujours un cran au-dessus de lui.

« J'ai eu pas mal d'idoles, Cristiano Ronaldo beaucoup. Je suis né dans cette époque-là, avec Cristiano et Messi. J'ai eu la chance aussi de jouer avec Neymar que j'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune. Je pense que lorsque tu évolues au haut niveau, il faut s'inspirer des meilleurs tout en gardant son propre style. Ils sont arrivés tout en haut donc ça inspire tout le monde. On essaie de créer son propre chemin pour arriver au sommet », a lancé, sur beIN Sports, Mbappé, qui sait toutefois qu’il est bien parti pour dépasser certaines de ses idoles de jeunesse, à commencer par Neymar. Avec déjà une victoire en Coupe du monde à 21 ans, c'est bien parti, mais le chemin vers les sommets est encore long.