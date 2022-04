PSG : Neymar « bourré », il envoie un message au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un triplé contre Clermont, Neymar a réalisé un vrai grand match sans se perdre dans son football. De retour à Paris, le Brésilien a joué la provocation face aux critiques sur son hygiène de vie.

Accusé il y a quelques temps de forcer sur la bouteille, au détriment de ses performances sportives avec le Paris Saint-Germain, Neymar avait déjà répondu à distance aux critiques, notamment émises par Daniel Riolo. Mais visiblement ces attaques incessantes sur son physique qui, selon certains, cache mal les excès festifs de la star brésilienne, agacent l’ancien joueur du FC Barcelone. Pour preuve, de retour à son domicile de la région parisienne après l’énorme victoire du PSG à Clermont (1-6), celui qui venait de signer un triplé a encore remis sur la table ses supposés déboires liés une consommation excessive d’alcool. En pleine nuit, et sur les réseaux sociaux, il a mise en ligne un message et une photo avec le ballon du match Clermont-PSG dédicacé en souvenir de son triplé au stade Gabriel-Montpied posé sur son clavier, Neymar a écrit « bourré » avec des smileys de rire, plus trois ballons, synonymes de ses buts, et un verre de vin.

Neymar se moque des accusations

Reste que ceux qui s'en prennent à Neymar pourront facilement faire remarquer que ce dernier est souvent fort contre les faibles, mais faible contre les forts, le souvenir récent du match retour de Ligue des champions à Madrid allant dans ce sens. Mais conscient que les supporters du PSG lui reprochent d'être le symbole des choix erratiques des dirigeants, qui ont renouvelé le contrat de la star brésilienne l'été dernier alors même que ce dernier sortait d'une saison médiocre, Neymar souhaite tout de même avoir un minimum de respect. S'il semble rigoler de ces accusations sur son hygiène de vie et une consommation excessive d'alcool, l'ancien joueur du Barça doit mal vivre tout cela et cette provocation en est clairement une preuve. D'autant plus qu'il se chuchote que du côté du Qatar on soit furieux contre Neymar.

Le PSG peut faire confiance au trio Mbappé, Neymar, Messi en 2022-2023

👀 Mbappe, Messi et Neymar dans l’avion. pic.twitter.com/ZPyokq2gbo — Media Parisien (@MediaParisien) April 9, 2022

Pour le Paris Saint-Germain, qui devrait actuellement préparer la Ligue des champions s'il n'y avait pas eu le fiasco contre Madrid, les regrets sont évidemment énormes de voir que désormais le trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi carbure à un régime jamais vu depuis le début de la saison. Mais cela va inciter Doha a faire tout les efforts qu'il faut pour conserver Mbappé, histoire que la MNM ait encore une chance la saison prochaine de ramener au Parc des Princes la Ligue des champions. Car même si l'Emir est lassé de l'attitude extra-sportive de Neymar, il est évident que si ce dernier prend enfin sa carrière au sérieux, il peut apporter énormément au PSG.