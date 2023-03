PSG : Neymar avec Zlatan, ça aurait très mal fini

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En 2011, lorsque le PSG est racheté par QSI, le club de la capitale devient très vite un cador européen et fait une grosse impression sur ses premières campagnes de Ligue des Champions, notamment grâce à Zlatan Ibrahimovic. Aujourd'hui, le projet semble stagner avec des joueurs moins investis comme Neymar qui aurait probablement été vivement secoué par le Suédois si les deux avaient joué au même moment.

Neymar et Zlatan, une association de rêve pour beaucoup de supporters parisiens. Mais aurait-elle réellement fonctionné ? Aujourd'hui, le Suédois évolue au Milan AC tandis que la carrière du Brésilien s'essouffle de plus en plus à Paris. Encore éliminé de la Ligue des Champions lors des huitièmes de finale, le PSG semble manquer de leaders. Arrivé en 2017 au PSG pour 222 millions d'euros, Neymar n'a jamais réussi à faire passer un cap au club. Ses absences et son comportement sont également très souvent critiqués. Pour Matthieu Bodmer, lorsque Zlatan était à Paris, il était le patron du vestiaire, un leader. L'ancien milieu de terrain du PSG s'est exprimé dans une interview pour le média Masterclass sur la façon dont Zlatan Ibrahimovic gérait le vestiaire parisien et de comment il est parvenu à faire grandir le club.

Zlatan aurait remis Neymar en place

« Il (Zlatan) te met un coup d’épaule, il récupère, et dit maintenant on va jouer au foot sérieusement, maintenant que je suis arrivé. Il n’y a pas de leaders aujourd’hui au PSG ! Très peu. À l’époque, il y en avait peut-être trop. Trop de mecs avec du caractère. Mais sur le terrain il n’y avait que des bonhommes, quand il fallait se dire un truc ça se disait les choses. Une fois à Auxerre Néné part avec Gameiro il y a 1-1, il fait une roulette au lieu de la décaler dans le vestiaire il a pris la foudre. On a failli le frapper ! J’ai un pote à moi qui s’appelle Milan Bisevac qui est un peu tendu qui l’a menacé fortement. Il lui a dit, tu ne peux pas jouer avec mon titre » a déclaré l'ancien milieu de terrain. Une déclaration qui laisse penser que si Zlatan avait joué à la même époque que Neymar, le Brésilien aurait passé un sale quart d'heure avec le Suédois avec son attitude qui n'est pas forcément la meilleure pour le collectif. Sans compte qu'Ibrahimovic avait bien évidemment des défauts, mais il était très attentif au sérieux et au travail invisible, ce qui n'est pas le point fort du "Ney".