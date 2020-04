PSG : Neymar au Barça, Emery trahit le Qatar

Dans : PSG.

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery garde d’excellents souvenirs de sa collaboration avec Neymar. Et pense connaître le secret pour permettre à l’attaquant brésilien de retrouver son meilleur niveau.

Unai Emery n’a pas changé d’avis au sujet de Neymar. Depuis ses dernières sorties médiatiques, l’Espagnol espère toujours que l’attaquant du Paris Saint-Germain finira par revenir au FC Barcelone. « Notre Liga est plus forte avec ce genre de joueurs », a expliqué l’ancien entraîneur parisien à Eurosport en Espagne. Car selon lui, le Brésilien y retrouvera son meilleur niveau, celui qui avait fait de lui l’un des tout meilleurs joueurs au monde aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Mais le technicien pose tout de même une condition à ce retour au premier plan.

« Il vit une vie de star, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais il a bon coeur. Il a les qualités pour devenir le meilleur joueur au monde. Cela a été un honneur pour moi de travailler avec lui. C'est impressionnant de le voir à l'entraînement et pendant les matchs. Tous ceux qui l'entourent devraient le soutenir pour qu'il se consacre à 100% au football, il peut être sur un piédestal. Il doit en être conscient et trouver le bon chemin », a conseillé Unai Emery, persuadé que l’entourage du joueur le plus cher de l’histoire tient un rôle majeur dans son évolution.