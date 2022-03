PSG : Neymar attaqué par Riolo, même l'Espagne est choquée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo a envoyé du très lourd sur Neymar en dévoilant par exemple qu’il arrivait au n°10 du PSG de se présenter quasiment ivre à l’entraînement.

« Il est en train de faire beaucoup de mal à l’intérieur du club. Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club » a dévoilé le journaliste sur l’antenne de RMC. Des révélations fracassantes qui n’ont pas manqué de faire réagir les supporters du Paris Saint-Germain, entre ceux qui réclament de toute urgence le départ de Neymar au prochain mercato estival et ceux qui sont très dubitatifs au sujet des affirmations de Daniel Riolo. En Espagne, où Neymar avait plutôt une bonne cote avant son départ du FC Barcelone, les accusations fracassantes de Daniel Riolo à l’encontre du meneur de jeu du PSG font également bondir.

Daniel Riolo provoque l'indignation en Espagne

Journaliste pour AS ainsi que la Cadena SER, Andrés Onrubia Ramos a condamné les accusations de Daniel Riolo, mettant en doute les propos du journaliste de l’After Foot au sujet de Neymar. « Je suis toujours favorable à la critique constructive et objective d’un joueur. Mais prétendre qu’il arrive à l’entraînement pratiquement ivre est une chose qui n’a pas sa place. Je ne m’identifie pas du tout à ce journalisme. Que Neymar performe bien au-dessous de son talent, c’est évident. Il joue très mal avec le PSG » avoue-t-il avant de poursuivre. « Mais je ne sais pas si c’est juste de dire qu’il arrive à l’entraînement presque ivre. Ce sont des choses que dans ma vie, je ne pourrais jamais dire à propos d’un joueur » a analysé le journaliste espagnol sur son compte Twitter avant de conclure.

« Il gagne des millions d’euros et bien sûr, on peut lui reprocher ses performances. Mais parfois, on oublie que les joueurs sont des gens comme tout le monde et que ce type de commentaire peut les détruire. Je ne sais vraiment pas si ce qui est dit à propos de Neymar est juste. Cela me semble complètement déplacé. Je ne sais pas… Critiquez ses performances, critiquez ses statistiques mais sur la vie privée, c’est déplacé » a jugé Andrés Onrubia Ramos, en désaccord total avec la manière dont Daniel Riolo livre Neymar sur la place publique alors que le n°10 du PSG a livré une prestation transparente sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche après-midi. Au point d’être remplacé en cours de match par Mauricio Pochettino, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.