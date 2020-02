PSG : Neymar blessé, le Dr Michel Cymes a la réponse !

Dans : PSG.

Touché aux cotes, Neymar a déclaré forfait pour le match face à Nantes disputé mardi soir, et est incertain contre Lyon. Michel Cymes a livré son diagnostic, il sera là pour PSG-Dortmund.

Il y avait bien une surprise pour l’anniversaire de Neymar au PSG. Le club de la capitale a en effet du annoncer le forfait de son meneur de jeu brésilien pour le match de ce mardi soir face à Nantes. Une information étonnante sachant que numéro 10 du Paris SG avait terminé le match de samedi face à Montpellier sans gêne visible, puisque même Mbappé était sorti avant lui pour être remplacé. Mais Neymar a bien reçu un coup aux côtes qui est tout sauf anodin selon Michel Cymes. Le médecin le plus connu du PAF a en effet livré son verdict par correspondance à Télé Loisirs, assurant que le « Ney » avait certainement du serrer les dents, tout en garantissant qu’il serait bien présent pour le rendez-vous face au Borussia Dortmund.



« J'étais au match au Parc des Princes et j'ai vu qu'il se tenait au niveau des côtes inférieures. Il faut savoir que dans une côte, il y a de l'os et du cartilage et lorsqu'il y a une lésion, ce sont les deux qui sont touchés. Je suis d'ailleurs étonné qu'il ait pu revenir sur le terrain en deuxième mi-temps avec cette blessure. Mais le staff médicale a dû strapper ou utiliser de la pommade pour soulager la douleur. Il ne s'agit pas là d'une fracture d'une côte qui l'aurait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines. Pour une lésion, il faut généralement deux semaines de repos pour que cela rentre dans l'ordre et surtout ne pas solliciter la zone concernée. Mais il n'y a pas de risque majeur de voir Neymar absent contre Dortmund. En revanche, cette fois, il a vraiment dû avoir mal », a expliqué ce passionné du PSG qui suit de près Neymar, puisqu’il avait régulièrement donné son avis sur les précédentes blessures du Brésilien à Paris.