PSG : Neymar à vendre, le Qatar craque, Mbappé dans le coup

Pleinement concentré sur le dossier Kylian Mbappé, le PSG va également devoir gérer l’épineux cas Neymar lors du mercato estival.

Et pour cause, Neymar ne fait plus du tout l’unanimité au Paris Saint-Germain, où tout le monde s’est lassé de son hygiène de vie contestable, de ses blessures à répétition et des polémiques auxquelles il est parfois à l’origine. Départ de Kylian Mbappé ou pas, le PSG pourrait prendre la décision choc de se séparer de Neymar, au risque de devoir se reconstituer une nouvelle attaque dans son intégralité ou presque. A en croire les informations obtenues par Le Parisien, le potentiel départ de Neymar prend en tout cas de plus en plus d’ampleur. Et pour cause, Neymar serait sujet à de grosses interrogations de la part du Qatar, au point que la direction du PSG envisagerait pour la première fois de vendre son international brésilien en cas d’offre jugée comme « raisonnable ».

Neymar sur le départ, d'autres cadres du PSG aussi

Il s'agit maintenant de voir à partir de quel montant une offre pour Neymar sera acceptable pour Paris, qui a déboursé 220 millions d’euros pour le recruter au FC Barcelone il y a cinq ans. En tout cas, personne à Paris ne ferme la porte à un départ du numéro 10. Même Kylian Mbappé, qui est actuellement en train de négocier avec Nasser Al-Khelaïfi et l'Emir du Qatar pour une prolongation, et a envie de recevoir surtout des garanties sportives de réorganisation en vue des saisons à venir. Et selon Le Parisien, l'incapacité de Neymar a tout donner pour aller chercher des titres majeurs est ressentie par Kylian Mbappé. Ce dernier avait beau afficher une complicité totale avec le Brésilien à son arrivée au Paris SG, il ne comprend pas vraiment le manque de motivation de son coéquipier. A se demander si le remue-ménage envisagé par le PSG ne devrait pas surtout concerner l'ancien barcelonais.

Adios Di Maria et Navas

Par ailleurs, le quotidien francilien dévoile que le Paris Saint-Germain a l’intention de se séparer d’autres poids lourds du vestiaire parisien. Le doute n’est plus permis quant à l’avenir d’Angel Di Maria. En fin de contrat, l’international argentin caressait toujours l’espoir de recevoir une offre de prolongation de la part du PSG. Ce ne sera pas le cas, le club de la capitale ayant la volonté de rajeunir son effectif et de diminuer la masse salariale. Dans cette optique, Keylor Navas sera également poussé vers la sortie. En concurrence avec Gianluigi Donnarumma, l’international costaricien a récemment fait savoir que quelque chose devait changer et qu’il ne partirait pas pour une seconde saison similaire au PSG. Le club francilien a visiblement tranché en faveur du jeune gardien italien et Keylor Navas, qui garde une superbe cote en Europe, en fera les frais avec un départ programmé cet été. De plus, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler et Colin Dagba ne seront pas retenus par un PSG déterminé à faire bouger les lignes comme rarement lors du prochain mercato d’été.