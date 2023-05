PSG : Neymar à Manchester United, contacts établis !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar n'est pas certain de rester au PSG la saison prochaine malgré un contrat qui expire en 2027. Manchester United est très intéressé par son profil et les discussions ont commencé entre les deux clubs.

Au PSG, le mercato qui s'annonce sera particulièrement bouillant. Les joueurs sur le départ ne manquent pas. Leo Messi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Carlos Soler, Juan Bernat, Keylor Navas, autant de noms susceptibles de quitter le navire francilien. Mais tous les dossiers ne se ressemblent pas. Si le PSG veut se débarrasser de Neymar Jr et que cela semble désormais réciproque, un départ sera dur à réaliser au vu de la durée du contrat restant et du salaire XXL du Brésilien (environ 3,6 M€ brut par mois). Parmi les clubs intéressés en Europe par un transfert de l'ancien Barcelonais, on peut citer Manchester United. Surtout si les Red Devils se faisaient racheter, que ce soit par Jim Ratcliff ou le Qatar. Et justement, L'Equipe annonce qu'entre le club anglais et le Paris Saint-Germain, on parle réellement du cas Neymar.

Neymar, ça devient concret

Selon les dernières informations du quotidien sportifs, des discussions entre le PSG et Manchester United ont commencé pour Neymar. Le média précise même que Casemiro fait beaucoup en interne pour convaincre le Brésilien de relever le challenge mancunien. Manchester United jouera sauf cataclysme la prochaine Ligue des champions et veut de nouveau se montrer ambitieux sur la scène nationale la saison prochaine, alors que le grand rival, City, pourrait rafler la C1 après la Premier League. Pour le moment, rien n'est très avancé et United garde un oeil attentif sur l'évolution de la rééducation de Neymar, dont la cheville le fait souffrir depuis des années. Outre la santé du joueur, un autre aspect sera à prendre en compte : le fait que le PSG veuille y trouver son compte économiquement. Le club de la capitale avait déboursé 222 millions d'euros en 2017 pour le récupérer au Barça et entend bien récupérer une partie de son investissement. Surtout que Leo Messi devrait lui aussi partir. L'image du PSG en prendrait un coup à l'internationale et le club de la capitale veut mettre tous les ingrédients de son côté pour rebondir.

Outre un transfert sec, un prêt parait aussi envisageable selon L'Equipe si les parties arrivent à se mettre d'accord. « La solution pourrait se trouver entre les deux : par exemple un prêt gratuit où United prendrait en charge l'intégralité du salaire du Ney. Ce n'est pas la formule privilégiée par la direction parisienne. Cette dernière préfère un transfert mais, faute de mieux, elle pourrait se résoudre à accepter un prêt avec ou même sans option d'achat, en dernier recours », rajoute le média français. Outre Manchester United, Chelsea et Newcastle sont aussi des candidats crédibles pour un recrutement de Neymar Jr cet été.