PSG ‍: Neuf joueurs virés, la fête est finie

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain est pour l'instant très calme sur le marché des transferts. Mais en coulisses, les dirigeants travaillent aussi bien sur les prochaines recrues que sur les nombreux départs d'indésirables.

C'est la grande braderie au Paris Saint-Germain. Le board parisien ne cache plus sa volonté de se séparer d'un grand nombre de joueurs qu'il juge indésirables afin d'alléger les finances et de laisser à Luis Enrique une meilleure visibilité sur son effectif. Si Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi ont l'air très préoccupés par le dossier Illya Zabarnyi, il reste aussi celui de Lucas Chevalier à régler, en lien avec le possible départ de Gianluigi Donnarumma. En parallèle du portier italien, le PSG travaille sur huit autres départs afin d'optimiser du mieux possible le dégraissage.

Le PSG fait le ménage

Gianluigi Donnarumma fait l'objet d'un feuilleton interminable. De quoi laisser le temps à d'autres dossiers de se décanter. D'abord, Randal Kolo Muani : toujours désiré par la Juventus, il fait l'objet de convoitises venues de Premier League. Même son de cloche pour Marco Asensio qui privilégie un retour à Aston Villa plutôt qu'un départ en Turquie. Carlos Soler est lui aussi considéré comme un indésirable et ses chances de rejouer à Paris sont infiniment minces. Villarreal est en pole position pour le récupérer cet été. De même pour Nordi Mukiele, Ilyes Housni et Renato Sanches, rappelle Foot Mercato, qui n'ont pas du tout les faveurs de Luis Enrique.

Enfin, Le Parisien révélait dernièrement que le PSG essayait de trouver une porte de sortie à Presnel Kimpembe. L'enfant du club n'a plus sa place dans le groupe et devrait partir cet été pour retrouver du plaisir ailleurs après un long tunnel de deux ans et demi. Même chose pour Arnau Tenas, relégué au rang de 4e gardien de but après l'arrivée de Renato Marin. Ce dernier est suivi par le Celta de Vigo, selon la presse espagnole. Quoi qu'il en soit, Paris doit absolument accélérer car le premier match officiel de la saison a lieu dans seulement 7 jours, face à Tottenham en Supercoupe d'Europe.